Dramma a Mongrando, uomo accusa malore in macchina e muore in un incidente

MONGRANDO - Dramma a Mongrando: Lino Rossi, uomo di 69 anni, è deceduto a seguito di un incidente avvenuto in strada del Maghetto ieri pomeriggio, intorno alle 16:00. La probabile causa della morte? Un malore avvertito dal conducente della Toyota.

L'incidente

L'auto impazzita e priva di controllo è infatti andata a sbattere contro una Fiat 500 guidata da una donna di 53 anni, anch'essa di Mongrando. E' stato il sindaco di Mongrando, Antonio Filoni, a chiamare i soccorsi. Immediato l'intervento del 118, che ha soccorso Lino Rossi e l'ha caricato in ambulanza per portarlo in ospedale. L'uomo tuttavia è deceduto durante il trasporto.