Furto al Daily Cafè, presi due ladri: sono ragazzini residenti al campo nomadi di Torino

BIELLA - Furto, indagine lampo e arresto. Sono passati pochissimi minuti dal furto, ma la polizia di Biella è riuscita ad assicurare alla giustizia gli autori del reato commesso il 28 dicembre presso il Daily Cafè, in piena via Italia: si tratta di due ragazzini rumeni, residenti al campo nomadi di Torino. I due, distraendo la barista, erano riusciti a portare via 100 euro. Immediato l'intervento degli agenti della Squadra Mobile, che hanno perlustrato la zona e si sono imbattuti nei due ragazzi in via Dante. Nelle loro tasche le banconote da 50 euro appena trafugate al bar.