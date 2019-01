BIELLA - Ha dell'incredibile la dinamica dell'incidente avvenuto lunedì in piazza Martiri, a Biella. Un'auto "impazzita" senza conducente, una Toyota, si è schiantata contro un'altra vettura, un'Opel Astra, con a bordo una donna di 47 anni. Per uscire dall'abitacolo, la donna ha dovuto chiamare i soccorsi.

L'incidente

Come ha fatto l'auto senza conducente a colpirla? Semplice: il proprietario, una 45enne Biellese, prima di uscire non aveva tirato il freno a mano. Una leggera pendenza ha fatto il resto: l'auto, fuori controllo, ha centrato in pieno l'Opel Astra. Danni alle due vetture ma nessun ferito, a parte la paura per la donna colpita e il disagio per essere rimasta bloccata all'interno dell'auto.