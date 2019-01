Tremendo scontro tra auto a Ronco Biellese: distrutti due veicoli

RONCO BIELLESE - Un bruttissimo incidente stradale si è verificato ieri mattina, intorno alle 12:00, a Ronco Biellese: due auto, una Renault Clio e una Honda si sono scontrate e sono andate completamente distrutte. Miracolosamente i conducenti dei due mezzi, una 40enne di Ronco Biellese e un 51enne di Campiglia Cervo, non sono rimasti gravemente feriti tanto che è bastato l'intervento dei medici del 118 sul posto per medicare delle ferite al capo. I carabinieri hanno effettuato i consueti rilievi del caso per determinare la dinamica dell'incidente.