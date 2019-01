Pedemontana, importanti passi avanti. Barazzotto: «Ora avanti tutta»

BIELLA - Importanti novità per quanto riguarda la Pedemontana. Nella giornata di oggi infatti, si è riunita la Conferenza dei Servizi sulla "Pedemontana» Masserano-Ghemme. Ad annunciarlo è il consigliere Vittorio Barazzotto, che spiega come la Conferenza si sia riunita per la prosecuzione dell’attività istruttoria da parte di Regione Piemonte, che ha richiesto ad ANAS alcuni approfondimenti ed integrazioni progettuali di carattere ambientale e viabilistico che raccolgono le istanze/istruttorie emerse dal territorio.

Barazzotto: «Recepite le istanze emerse dal territorio»

La sensazione è che la conclusione dell'iter sia ormai prossima, come confermato da Barazzotto, che spiega: «Pedemontana avanti tutta. Anas ha recepito alcune integrazioni e approfondimenti di carattere ambientale e viabilistico che raccolgono le istanze/istruttorie emerse dal territorio. In sede di Conferenza i soggetti interessati hanno presentato i propri contributi e ANAS ora avrà un tempo congruo per adempiere alle richieste. Sul progetto definitivo trasmesso da ANAS al Cipe, invece, si è già espresso con parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici».