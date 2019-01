Incendi nei boschi Biellesi, la Forestale: «Massima pericolosità, ecco le regole da rispettare»

BIELLA - Gli incendi scoppiati sui boschi Biellesi preoccupano e non poco. E' per questo motivo che i carabinieri forestale di Biella hanno ricordato ai cittadini lo stato di massima pericolosità dichiarato dalla Regione Piemonte a partire dal 30/12/2018 e alcuni consigli e regole che i cittadini sono tenuti a rispettare.

Incendi nei boschi, il messaggio dei carabinieri

«Si raccomanda ai cittadini di prestare la dovuta attenzione e rispettare le regole richiamate nel provvedimento: entro una distanza di 100 metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi sono vietate le azioni che possono determinare anche solo potenzialmente l’innesco di incendio, quali accendere fuochi e fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, adoperare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale e combustibile, accendere lanterne cinesi, o compiere ogni altra azione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio. La legge regionale n.15/2018 già prevede che su tutto il territorio è vietato l'abbruciamento all'aperto derivante dai residui delle attività agricole nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo di ogni anno. Si ricorda inoltre che per tali comportamenti sono previste sanzioni amministrative molto elevate, oltre agli eventuali aspetti penali connessi al reato di incendio boschivo. Nelle aree boscate percorse dal fuoco per il periodo di 10 anni vengono vietati il pascolo e la caccia; infine, i pascoli percorsi dal fuoco potrebbero perdere o vedere consistentemente ridotto il diritto a percepire i contributi del Piano Sviluppo Rurale».