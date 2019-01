Candelo, anziano si accascia a terra: paura per le sorti di un 78enne

CANDELO - Paura ieri mattina, intorno alle ore 06:00, per le sorti di un anziano signore che si è accasciato a terra in mezzo alla strada, in via Moglia. L'uomo è stato soccorso in un primo momento dai vigili del fuoco, che hanno allertato i medici del 118. Sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri. I sanitari hanno praticato alcune cure all'anziano signore, un 78enne, già sul posto: in un secondo momento l'uomo è stato ricoverato a causa della sua situazione.