Hashish in tasca e coltello sporco di droga a casa: denunciato Biellese

PAVIGNANO - Lo hanno sorpreso con 25 grammi di hashish in tasca, mentre in casa hanno ritrovato un coltello sporco di droga: è per questi motivi che un 34enne Biellese è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dalla polizia.

Il controllo

Tutto è nato durante un controllo avvenuto ieri sera a Pavignano, in via Vanni. I poliziotti, intorno alle 21:00, si sono imbattuti in due uomini a piedi, entrambi con precedenti penali. Durante il controllo, uno dei due ha ammesso di avere dell'hashish (25 grammi) in tasca. La successiva perquisizione casalinga ha permesso di scoprire altra droga (12 grammi) e un coltello sporco di sostanza stupefacente. L'altra persona coinvolta nel controllo è invece risultata "pulita" e ha fatto normalmente ritorno a casa.