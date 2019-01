Gaglianico, donna travolta sulle strisce pedonali: ricoverata con 90 giorni di prognosi

GAGLIANICO - Paura a Gaglianico: questa mattina una donna di 65 anni è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali sulla Trossi, davanti al locale Sole Caffè. A investire la malcapitata è stata un'altra donna, alla guida di un'auto.

Donna in ospedale, dubbi sulle dinamiche

La donna investita è stata trasportata immediatamente in ospedale, dove a causa dei traumi riportati è stata giudicata guaribile in 90 giorni di prognosi. Se la dinamica è chiara, i motivi non sono noti: quel che è certo è che l'auto che ha investito la donna ha provato a frenare all'ultimo, ma è stata tamponata da una seconda vettura. Distrazione o sole negli occhi? Sul posto è intervenuta la polizia locale che dovrà rispondere a queste domande.