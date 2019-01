Francesco Stefanelli è un nuovo giocatore di Edilnol Pallacanestro Biella

BIELLA - Edilnol Pallacanestro Biella è lieta di annunciare l'ingaggio dell'atleta Francesco Stefanelli, guardia di 192 centimetri, in uscita dalla Bertram Tortona.

Chi è Francesco Stefanelli

Francesco nasce il 21 gennaio 1995 a San Miniato, in provincia di Pisa, inizia a giocare a basket proprio nel settore giovanile della Etrusca per fare il suo debutto in Serie B nella stagione 2013/14 con la maglia di Castelfiorentino. Dopo un'annata formativa fa rientro a casa dove rimane altre tre stagioni continuando il suo percorso di crescita e diventando uno dei migliori realizzatori del campionato di Serie B con oltre 14 punti per allacciata di scarpa (numeri che crescono sensibilmente nei playoff dove sfiora i 19 di media).Nel 2017/18 il grande salto di categoria con l'approdo a Tortona dove fin da subito si mette in mostra nelle rotazioni di coach Lorenzo Pansa. La ciliegina sulla torta per la sua prima stagione in A2 è rappresentata dal titolo di MVP delle Finali di Coppa Italia vinte proprio dalla Bertram (19 punti messi a referto dalla guardia toscana nella finale vinta contro Ravenna). Dopo aver toccato il cielo con un dito arriva però il brutto infortunio al legamento crociato del ginocchio destro che lo costringe a finire la stagione anzitempo. Ora ecco l'approdo a Biella, un'aggiunta importante nelle rotazioni rossoblù per la seconda parte del stagione 2018/19.

Stefanelli, le parole di coach Carrea

Coach Michele Carrea commenta: «Siamo contenti di aver accompagnato Francesco in questo percorso di riavvicinamento al basket giocato. Lui ha dimostrato grandissimo desiderio e disponibilità facendo un lavoro ottimo che adesso è tempo di ripagare finalmente con minuti in campo. Ha caratteristiche estremamente funzionali al nostro modo di giocare, ci può dare pericolosità dal perimetro e mantenere la nostra possibilità di cambiare sugli esterni grazie alla sua fisicità. Siamo sicuri che il suo innesto potrà aggiungere qualcosa dal punto di vista tecnico e umano, ma siamo altrettanto certi che vista l'entità dell'infortunio dovremo e dovrà avere pazienza di recuperare il ritmo partita. Contiamo di cominciare adesso un percorso che comprende la gara ma il cammino per la guarigione completa richiederà ancora qualche settimana».