Serie A, l'Edilnol Brc a Torino per incontrare il Cus Ad Maiora

BIELLA - Riprende dopo i festeggiamenti, il campionato di Serie A che propone alle squadre iscritte un blocco di tre incontri che precedono l’ultima pausa di campionato. Edilnol inizia in trasferta. Domenica raggiungerà il leggendario campo Albonico di Grugliasco sul quale incontrerà alle 14.30 i padroni di casa: gli universitari del Cus Ad Maiora Torino. Esperti della categoria, i prossimi avversari stavano attraversando prima dello stop un periodo favorevole che con le vittorie ottenute su Cus Genova prima e Asd Milano poi, li aveva portati a risalire la classifica fino a posizionarsi al terzo posto, a ridosso di Lyons e Accademia Francescato. Su otto gare, cinque vittorie e tre sconfitte in totale per i torinesi.

Serie nera alla vigilia per Edilnol Brc, reduce da una serie troppo lunga di sconfitte, l’ultima subita sul campo di casa dalla capolista Lyons. Un incontro terminato malamente, durante il quale però, il XV di Birchall e Shelford è riuscito ad ‘entrare in partita’ e a competere con una compagine corredata delle doti necessarie per affrontare il livello successivo. Da questo dovranno prendere spunto Pellanda e compagni: dalla consapevolezza di essere in grado di ‘giocarsela’ in qualsiasi situazione e contro qualsiasi avversario.

Aldo Birchall, head coach Edilnol Biella Rugby: «Dal tre di gennaio abbiamo ripreso ad allenarci al campo con regolarità. Questa pausa ci ha permesso di ‘staccare’ mentalmente per un po’ ed ora siamo tornati tutti con il giusto entusiasmo per preparare un altro pezzo di campionato, a partire dal prossimo incontro che giocheremo domenica. Ci aspettano tre partite molto importanti e noi vogliamo fare bene e rimettere in carreggiata questa stagione. A partire da subito. Cus Torino nelle ultime giornate prima della pausa, ha conseguito ottimi risultati sfruttando a dovere il pacchetto di mischia, punto di forza della squadra fino a questo momento. I nostri ragazzi si sono allenati con un buon entusiasmo, sanno che sarà una sfida importante e non facile. I giocatori di Biella e Cus Torino sono cresciuti rugbisticamente insieme, conoscono pregi e difetti gli uni degli altri, una situazione che spero stimoli quell’aggressività controllata, necessaria in categoria. L’anno nuovo ci porta bene, anche lo scorso anno non siamo partiti benissimo e siamo ‘venuti fuori’ nella seconda parte del campionato. Mi auguro che questo succeda, partendo già da domenica».

Serie A girone 1 – 9a giornata – 13-1-19: Acc. Naz. I. Francescato – Asd Milano; Cus Milano – TKGroup Torino; Lyons Piacenza – Cus Genova; Pro Recco – Parabiago; Cus Ad Maiora – Edilnol Biella Rugby.

Classifica: Lyons punti 37; Acc. Naz. I. Francescato 31; Cus Ad Maiora 26; Asd Milano 25; Parabiago 21; Cus Genova 20; Pro Recco 19; TKGroup Torino 12; Edilnol Biella Rugby 10; Cus Milano 5.