Minorenne minacciato e scippato fuori dall'Hemingway Music Club

BIELLA - Attimi di tensione fuori dall'Hemingway Music Club, in via Serralunga, a Biella: un giovane di 17 anni è stato minacciato e scippato mentre transitava da quelle parti da un gruppetto di ragazzi. Il branco lo ha avvicinato e gli ha portato via il cellulare e sette euro. Una cifra bassa, ma che rende l'idea di come i ragazzi abbiano voluto prendersi tutto. E' stato lo stesso ragazzo, residente in Valle Elvo, a chiamare i carabinieri per denunciare il furto. In corso gli accertamenti da parte dei militari.