VALLE ELVO - Subire un furto è sempre fastidioso, ma se i ladri si prendono gioco di te lo è ancor di più: è quanto successo in Valle Elvo dove alcuni malviventi, dopo aver messo a soqquadro un'abitazione e rubato un anello e una collana, hanno aperto il frigorifero e in assoluta calma si sono messi a mangiare lo spezzatino pronto. Una beffa per la proprietaria dell'alloggio, una 50enne peruviana. Sul caso indagano i carabinieri. La donna che ha subito il furto quantomeno potrà augurarsi che lo spezzatino vada di traverso ai ladri.