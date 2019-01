Eldinol, obiettivo vittoria: i ragazzi di Carrea ospitano Rieti

BIELLA - Con l'adrenalina per la splendida vittoria conquistata a Casale ancora nelle vene e una qualificazione in più in Coppa Italia, la terza consecutiva nella categoria per i rossoblù, l'Edilnol riprende domani il cammino in campionato sotto il cielo dell'HYPE Forum. Alle ore 18.00, con un Francesco Stefanelli in più nel motore, annunciato ufficialmente in settimana, i ragazzi di coach Michele Carrea ospitano la Zeus Energy Group Rieti per il primo turno della fase di ritorno della stagione regolare. All'andata Wheatle e compagni si erano imposti, in trasferta al PalaSojourner, dopo quattro periodi di gioco con il punteggio di 67-57 (26 punti a firma di K.T. Harrell, MVP dell'incontro). Nelle fila della Edilnol Pallacanestro Biella troviamo DeShawn Sims, ala che ha militato nella NPC Rieti nella stagione 2016/17.

Parola a coach Carrea

Michele Carrea: «Abbiamo lavorato per riassorbire la sbornia del derby vinto e della qualificazione in Coppa Italia che ci ha riempiti d'orgoglio e ci ha dato la possibilità di vivere ancora questa bellissima esperienza insieme alla Città e al Club. Arriva Rieti, una squadra solida che ha recuperato identità in corsa dopo un avvio di stagione molto complicato in cui la sfortuna dell'infortunio di Frazier e alcune scelte tecniche hanno prodotto il cambio di due americani su due. Nonostante parecchie sfortune è una squadra che ha acquisito una grande identità, che si traduce in una difesa tra le più consistenti del campionato, e che ha ridato nuova gioventù a un giocatore come Bobby Jones che da quando è a Rieti sta producendo una delle sue migliori stagioni in A2. Da parte nostra dobbiamo riuscire a far valere il nostro ritmo e a giocare in maniera seria e diligente sui loro punti di forza. Conteremo sicuramente su un fattore campo che dopo l'energia del derby sarà ancora più consistente».