Chiude il D-più di Candelo, la rabbia dei cittadini: cosa al suo posto?

CANDELO - Per alcuni era un semplice supermercato, per altri qualcosa di più: un punto di ritrovo, un luogo in cui scambiare quattro chiacchiere mentre si faceva la spesa. Oggi, quel luogo, è chiuso. Le serrande sono abbassate. Di cosa stiamo parlando? Del D-più di via Cimitero, a Candelo.

Cosa al posto del D-più?

Dal 1° gennaio infatti il D-più ha chiuso i battenti tra le proteste dei cittadini che avevano anche avviato una raccolta firme per impedire che il negozio chiudesse. Nulla di fatto. L'affitto è scaduto a causa di una richiesta troppo alta e il negozio ha di fatto chiuso. L'unica bella notizia è che i dipendenti sono stati riassorbiti, in quanto l'attuale gestione ha trovato per loro altre soluzioni. Ma il punto di riferimento non c'è più. La domanda sorge spontanea: cosa sorgerà al posto del D-più? Una cosa è certa: saranno altre attività commerciali, anche se non è noto quali. Seguiranno quindi aggiornamenti, ma l'era del D-più è ormai lontana.