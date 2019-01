Roulotte danneggiate e vetri rotti, vandali in azione al camping Della Serra di Torrazzo

TORRAZZO - Vandali in azione al camping Della Serra di Torrazzo: nel pomeriggio di venerdì 11 gennaio sono state danneggiate diverse roulotte e la casa del custode. I vandali hanno approfittato del fatto che in questo periodo la struttura è quasi sempre deserta per rompere vetri e interni delle roulotte rimaste nel campeggio. Sul fatto indagano i carabinieri: pare infatti che intorno alle 14:30 un ragazzo sia stato visto aggirarsi nel campeggio, prima di fuggire nel bosco. Il sospettato è giovanissimo. I militari valutano se oltre al danneggiamento vi siano stati anche dei furti all'interno delle roulotte.