Sant'Antonio Abate, al Piazzo la benedizione degli animali giovedì 17 gennaio

BIELLA - Giovedì 17 gennaio è una data speciale per gli amanti degli animali. Come ogni anno infatti si svolgerà il tradizionale appuntamento con la messa e la benedizione degli animali. Qualunque tipo di animale: dal cane al gatto, passando per i criceti e gli uccellini. Don Gianni Panigoni benedirà gli animali alle 18:00, nella chiesa di San Giacomo, al Piazzo.