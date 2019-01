Ladri forzano la finestra, l'allarme li mette in fuga: è caccia ai malviventi

POLLONE - Hanno forzato la finestra dell'alloggio al primo piano, ma quando hanno sentito suonare l'allarme non hanno potuto far altro che resistere e scappare a gambe levate. Tentato furto ieri sera, intorno alle 21:30, a Pollone. I ladri sono arrivati a un passo dal riuscire a entrare nell'appartamento che avevano preso di mira, ma dopo aver aperto un solo cassetto sono stati costretti alla fuga. I vicini affermano di aver visto un uomo fuggire, ma non è chiaro se abbia agito in solitaria o con la complicità di altre persone. In corso gli accertamenti da parte dei carabinieri.