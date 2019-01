Gli incendi tormentano i boschi Biellesi: in fiamme 15mila metri quadri a Zimone

ZIMONE - Non c'è pace per i boschi Biellesi. Nella serata di ieri un vasto incendio è divampato a Zimone, intorno alle 22:30: i vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per circoscrivere prima e domare poi l'incendio che ha bruciato circa 15.000 metri quadri di bosco. Tantissimo. Pompiere e squadre Aib sono riusciti a spegnere le fiamme solo in mattinata, verso le 4. Non sono note le cause dell'incendio, l'incubo piromane è però più che ma reale. Quel che è certo è che le fiamme sono state alimentate dal forte vento arrivato sul Biellese nella notte.