Ubriaco alla guida per Vigliano Biellese: segnalato dai passanti, fermato dai carabinieri

VIGLIANO BIELLESE - E' stato segnalato dai passanti e fermato dai carabinieri il 59enne di Valdengo che ieri sera, intorno alle 21:00, girava ubriaco a bordo di una Ford Fiesta per le vie di Vigliano Biellese. L'uomo, fermato dai carabinieri, è stato trovato positivo all'alcol test: per questo motivo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, mentre il veicolo è stato sequestrato.