Pakistano ubriaco dà di matto ai giardini Zumaglini: intervengono i carabinieri

BIELLA - Era visibilmente ubriaco, su di giri, il 29enne pakistano che nella giornata di ieri, intorno alle 17:30, ha letteralmente dato di matto ai giardini Zumaglini di Biella. Diverse persone ne hanno segnalato la presenza alle forze dell'ordine, che sono intervenute per riportare la calma: i carabinieri lo hanno calmato prima di affidarlo alle cure del 118, che lo ha portato in ospedale per smaltire la sbornia.