Mentre dorme sente i ladri che le stanno entrando in casa: donna li mette in fuga

VIGLIANO - Deve ringraziare di avere il sonno leggero la donna di 46 anni che la scorsa notte ha messo in fuga i ladri che le stavano entrando in casa. E' successo a Vigliano, in via Europa: la donna stava dormendo quando ha sentito rumori provenienti dalla porta d'ingresso della sua abitazione. A quel punto la 46enne si è alzata, è andata a controllare e i ladri, allarmati dal fatto che la donna potesse chiamare le forze dell'ordine, sono scappati. La 46enne è riuscita a malapena a vedere due soggetti allontanarsi in fretta e furia, poi ha chiamato i carabinieri. E' successo in piena notte, intorno alle 02:30.