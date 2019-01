Buche e crateri, in strada Masserano Calaria si rischia la vita: «Quando verrà riparato il manto?»

BIELLA - Ogni giorno un automobilista e motociclista si alza e sa che dovrà fare lo slalom delle buche in strada Masserano Calaria per evitare di farsi male o di danneggiare il proprio mezzo di trasporto. Chi transita ogni giorno in strada Masserano Calaria lo sa, chi ci passa per la prima volta rischia davvero di rovinarsi la giornata a causa di buche, anzi crateri, su tutto il tratto stradale.

Strada Masserano Calaria, buche e crateri

Ed è per questo motivo che Livia Caldesi, consigliere comunale di Fratello d'Italia, ha rivolto un'interrogazione al sindaco di Biella per conoscere gli eventuali interventi di manutenzione in programma per riparare il manto stradale in quel tratto di strada diventato ormai pericolosissimo. Basta prendere una buca per rischiare la vita. Il tratto più critico, come si evince dall'interrogazione presentata da Caldesi, è quello tra i numeri civici 9 e 63A che, trovandosi dietro a una curva, rendono quel tratto stradale davvero pericoloso. Non è un caso che vi siano già stati incidenti, con danni agli ammortizzatori e cerchioni di auto, moto e bici.