Con l'apecar si schianta contro un muro, uomo in codice rosso all'ospedale di Ponderano

TOLLEGNO - Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera a Collegno: un uomo alla guida di un apecar si è letteralmente schiantato contro un muro per cause in fase di accertamento. Il conducente del mezzo è rimasto gravemente ferito: soccorso dai medici del 118, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Ponderano, dove è entrato in pronto soccorso in codice rosso.