Villanova Biellese al freddo: 20 case senza riscaldamento

VILLANOVA BIELLESE - Problema riscaldamento per 20 case di Villanova Biellese. Il problema è stato registrato ella giornata di sabato, quando diverse famiglie si sono ritrovate completamente al freddo durante l'ora di cena. L'unica consolazione? Il clima abbastanza mite, ma comunque invernale.

Guasto e riparazione

A segnalare il disguido è stato un cittadino, su Facebook. La risposta del sindaco Giovanni Mangiaracina non si è fatta attendere: il primo cittadino a spiegato come le 20 villette in cui si è registrato il problema sono collegate alla rete di Panta Distribuzione Spa, che le collega con il gas Gpl attraverso due contenitori, regolarmente riempiti. Un malfunzionamento di questi due contenitori ha fatto si che il sistema pensasse fossero pieni, quando in realtà erano vuoti. L'intervento è stato comunque tempestivo e in un paio d'ore la situazione è tornata alla normalità.