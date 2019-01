L'Edilnol Biella Rugby si rinforza: Franco Cassutti è il nuovo numero 8

BIELLA - Si chiama Franco Cassutti il nuovo numero 8 di Edilnol Biella Rugby che ha esordito domenica nel match contro Cus Torino dopo aver svolto solo sei allenamenti con il nuovo club. Arriva dall’Argentina, ma è di nazionalità italiana.

Ha iniziato a giocare a rugby con il Tala (Cordoba), squadra di massima categoria che per cinque volte ha vinto il proprio campionato acquisendo e partecipato alla finale scudetto della nazione. Nel 2017 alla finale nazionale dei club ha preso parte anche lui e ricorda questo come il momento come il più emozionante della sua carriera sportiva, insieme al debutto in prima squadra che per ovvi motivi, non dimenticherà mai

Il commento di Franco in merito alla nuova esperienza in gialloverde appena incominciata: «Ho deciso di venire in Italia per fare nuove esperienze, viaggiare e cercare di conoscere più posti possibile. Prima di scegliere Biella mi sono informato molto, ho cercato su internet per sapere il maggior numero di cose sulla città e sul club che mi è sembrato bellissimo. Vorrei rimanere il maggior tempo possibile qui, studiare e crescere rugbisticamente. L’arrivo in città è stato molto bello, il club è stupendo e la gente che ho incontrato ancora di più. Non posso chiedere altro, la verità è che sono molto contento di fare parte di questa famiglia. Mi sto rimettendo da un infortunio, ma in qualche settimana dovrei riuscire ad aumentare la velocità della mischia. Non essendo io un numero otto fisicamente molto grosso, devo essere impeccabile sotto l’aspetto della velocità. Il campionato che mi sto trovando ad affrontare è molto duro e gli avversari sono molto preparati, lo hanno dimostrato anche domenica. Sarà necessario essere molto intelligenti per arrivare a conseguire buoni risultati. Vero, siamo reduci da una lunga serie di sconfitte, ma tutti hanno un momento negativo e noi dobbiamo avere la consapevolezza di poter far bene, di essere una squadra forte e di qualità. I risultati positivi sicuramente arriveranno».

Molto soddisfatto dell’acquisto l’head coach Aldo Birchall che di Franco dice solo poche parole: «È stato uno dei migliori giocatori del suo club, è arrivato da noi con ottime referenze. Da quello che ho visto fino ad ora, posso dire che ha dimostrato di essere un gran portatore di palla, dotato di buona tecnica, piedi mani molto buone. Sarà di grande aiuto alla squadra».