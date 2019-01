Vercelli, fuga di gas letale in via Bussi: polizia e vigili del fuoco salvano 11 persone

VERCELLI - Ieri notte, la Polizia di Stato ha collaborato con i Vigili del Fuoco per salvare gli abitanti di una palazzina rimasti intossicati da una fuga di gas. Nello specifico, su disposizione della Sala Operativa della Questura di Vercelli, le pattuglie della Squadra Volante venivano immediatamente inviate in questa via Bussi, dove era stata segnalata una fuga di monossido di carbonio, gas letale per l’essere umano.

L'intervento

Giunti sul posto, su indicazione dei Vigili del Fuoco, gli operatori di Polizia inziavano l’evacuazione dello stabile ormai saturo del gas che, essendo del tutto inodore, non era stato avvertito dai condomini. Una volta sgomberata la palazzina, undici persone rimaste intossicate venivano trasportate presso gli Ospedali di Vercelli e di Novara per le cure del caso, dove venivano trattenute in osservazione per la notte. Terminata l’operazione di evacuazione,dai primi accertamenti esperiti si appurava che la fuga di gas era presumibilmente scaturita da una caldaia condominiale malfunzionante. Il livello di saturazione dell’aria era talmente alto che, soltanto grazie all’immediato intervento della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, è stato possibile evitare una strage. Infine, la Polizia di Stato approntava nell’immediato un servizio di controllo del territorio contro eventuali reati predatori a seguito della prescrizione del personale dei Vigili del Fuoco di mantenere aperte le finestre dell’abitazione per ragioni di sicurezza.