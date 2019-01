Falsi tecnici Telecom, paura truffe nel Biellese: donna chiama i carabinieri

MONGRANDO - «Carabinieri, correte. Un finto tecnico Telecom mi ha suonato alla porta». L'ultima segnalazione è arrivata ieri a Mongrando, dove una donna ha allertato i militari dopo che un uomo, presentatosi come dipendente Telecom, le aveva suonato per chiedere alcuni informazioni. Visti i recenti casi di truffa nel Biellese, la donna ha chiamato i carabinieri che hanno rintracciato poco distante un furgone con tre uomini, di cui uno era proprio quello che aveva citofonato alla donna: tutti quanti sono risultati essere realmente tecnici Telecom.

Le truffe nel Biellese

Se qualcuno può gridare alla psicosi, le forze dell'ordine invitano comunque a segnalare persone sospette. Meglio togliersi il pensiero e il dubbio una volta per tutte piuttosto che rischiare di essere truffati: a essere presi di mira sono soprattutto gli anziani, ancor di più se in casa da soli. Nel Biellese ultimamente i casi di truffa accertati sono in aumento, motivo per cui è necessario tenere alta l'attenzione, sia da parte dei proprietari di casa che da parte delle forze dell'ordine.