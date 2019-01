Biella, travolge donna sulle strisce pedonali e scappa: è caccia al pirata della strada

BIELLA - E' caccia al pirata della strada. Un grave incidente stradale ieri sera a Biella: una donna di 55 anni è stata investita sulle strisce pedonali, all'incrocio tra via Repubblica e via Caraccio. L'auto che l'ha investita è fuggita nel nulla, senza prestare soccorso.

Soccorsi e indagini

L'incidente è avvenuto ieri, intorno alle 18:30. La donna investita è stata soccorsa prima da alcuni passanti che hanno assistito alla scena, poi dai medici del 118 giunti sul posto. Trasportata all'ospedale di Ponderano in codice giallo, le sue condizioni non sono attualmente note. La polizia ha gestito la viabilità e dato il via alla caccia dell'auto che ha investito la donna ed è fuggita: pare si tratti di un Suv Toyota.