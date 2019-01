Evade pluripregiudicato, la fuga dura poco: arrestato dalla polizia penitenziaria

BIELLA - Evasione da record in negativo per un pluripregiudicato Biellese: l'uomo, sfruttando un permesso premio, si è reso irreperibile ed è svanito nel nulla. L'allarme evasione è scattato subito, tanto che gli agenti della polizia penitenziaria sono riusciti a rintracciare il fuggiasco in brevissimo tempo. Una fuga lampo, dunque. L'uomo è stato quindi condotto presso gli uffici della polizia penitenziaria di via dei Tigli.