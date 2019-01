Tentato furto a Gli Orsi: migrante tenta di rubare 50 euro di merce

BIELLA - Tentato furto al centro commerciale Gli Orsi. Oggi pomeriggio la Squadra Mobile della polizia ha fermato un uomo di nazionalità straniera, un migrante, che aveva appena tentato di rubare 50 euro di merce. Solo l'allarme antitaccheggio, che si è messo a suonare una volta che l'uomo è uscito dal negozio, ha permesso ai vigilantes di fermare il ladro e di trattenerlo fino all'arrivo della polizia. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno preso in consegna l'uomo e l'hanno portato in Questura per gli accertamenti del caso.