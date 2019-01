POLLONE - Non è stato un rientro a casa come gli altri quello vissuto ieri pomeriggio da un'anziana signora di 78 anni residente a Pollone, in via Frassati: la donna, non appena ha acceso una luce in casa, si è imbattuta in due ladri incappucciati che sono fuggiti dal porticato dell'abitazione della signora. Un'esperienza traumatica, nonostante pare che i ladri non siano riusciti a rubare niente. La 78enne, spaventata, ha chiamato i carabinieri: le ricerche dei malviventi hanno però dato esito negativo.