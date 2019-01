Danni alla funicolare, l'ira di Delmastro: «Serve un operatore fisso, Cavicchioli inadeguato»

BIELLA - L'ira di Andrea Delmastro si abbatte sul sindaco di Biella, Marco Cavicchioli. Il motivo? Gli atti vandalici avvenuti ieri sera presso la funicolare del Piazzo. I danni, riparati questa mattina alle 08:45, avevano determinato una chiusura anticipata del servizio che oggi è entrato in funzione solo alle 09.00.

Delmastro contro Cavicchioli

Quelle recinzioni tagliate e le scritte dei writer hanno mandato su tutte le furie Delmastro: «Ho perso fiato e gola per avvertire che la mancanza di un operatore fisso avrebbe fatalmente condotto a atti vandalici nei confronti della ex funicolare, abbattuta con furia iconoclastica da Cavicchioli #SindacoDesaparecidos e dal suo #CerchioTragico. Il nuovo ascensore inclinato, camuffato da funicolare per la cattiva coscienza dei suoi distruttori, è oggetto di atti vandalici che ne compromettono sicurezza e fruibilità.

Tutto previsto, tutto prevedibile da chiunque....ad eccezione di Cavicchioli che, per insipienza è insostenibile leggerezza dell’essere amministrativa, minimizzava e quasi irrideva gli allarmi di Fratelli d’Italia. Ora chieda scusa ai cittadini e spedisca uno dei due mezzi assessori ai lavori pubblici a stipendio pieno a mettere a posto la funicolare! Non bastavano i continui stop and go della funicolare per i continui guasti tecnici a certificare il fallimento della infausta esperienza amministrativa di Cavicchioli, adesso si aggiungono gli atti vandalici più volte annunciati da Fratelli di Italia e sempre esclusi con sicumera pari solo a inadeguatezza amministrativa di Cavicchioli».