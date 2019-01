Extracomunitario alla guida di un'Audi A3 non assicurata con targa tedesca: fermato dalla polizia

VERCELLI - Un extracomunitario marocchino è stato fermato dalla polizia di Varallo Sesia alla guida di un'auto priva di assicurazione, di immatricolazione e con targa tedesca alterata. L'uomo, a bordo di un'Audi A3, è stato fermato a Vercelli.

L'intervento della polizia

Gli agenti si sono subito accorti che entrambe le targhe erano temporanee, tedesche e apocrife. Da ulteriori accertamenti, è emerso che il veicolo era stato precedentemente radiato in Germania: per questo motivo l'Audi A3 è stata sottoposta a sequestro. Il conducente è stato deferito all'Autorità Giudiziaria, mentre sono in corso indagini per verificare la provenienza delle targhe.