Prova a rubare, ma scappa dopo essere stata sorpresa: tentato furto al Tigotà di Vigliano

VIGLIANO BIELLESE - Il negozio Tigotà di Vigliano Biellese torna nel mirino dei ladri. Non è la prima volta che l’esercizio commerciale viene preso di mira da malviventi. L’ultimo episodio risale a qualche giorno fa: una donna ha provato a rubare una crema del valore di 20 euro, dopo aver effettuato una spesa di 10 euro circa. Sorpresa dai commessi, la ladra è riuscita a divincolarsi e a far perdere le proprie tracce: i carabinieri la stanno cercando, ma al momento è svanita nel nulla. Sono stati i dipendenti di Tigotà a fornire una descrizione della donna: una signora alta 1,70 circa, carnagione chiara e vestita in modo sportivo.