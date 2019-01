«Le nuove figure del mondo digitale»: il 23 gennaio il primo dei SellaLab Talks

BIELLA - Il digitale sta cambiando – e ha già cambiato - molti aspetti della nostra vita, modificando attività, abilitando nuovi processi e nuovi modelli di business. Per gestire e governare questa innovazione «disruptive» all’interno delle imprese sono sempre più necessarie figure professionali specifiche, come il «chief digital officer». È proprio di questa figura che si parlerà durante il primo appuntamento dei Sellalab Talks, in programma mercoledì 23 gennaio dalle ore 18,30.

La serata

A organizzare la serata è Sellalab, la piattaforma di innovazione per le imprese del gruppo Sella. Durante l’incontro si affronterà il tema della necessità all’interno delle imprese di figure come il «chief digital officer», un professionista con una profonda conoscenza del settore industriale, in grado di selezionare i possibili partner aziendali e gli strumenti digitali che possono essere utilizzati per portare a termine un progetto di innovazione. La capacità di sviluppare una strategia digitale, di scegliere gli strumenti per attuarla e di leggere e interpretare i risultati sono abilità essenziali per la sopravvivenza di un’azienda nello scenario attuale.

Come partecipare all'incontro

Relatore della serata, durante la quale si alterneranno momenti di speech con momenti di domande e risposte, è l’ingegnere Alberto Giusti, che ha fondato e gestito alcune internet company in Italia, Inghilterra e Svizzera ed è socio fondatore e presidente della società di consulenza strategica Guanxi. Dal 2011 si è anche occupato del tema del crowdfunding collaborando con società internazionali e ha lanciato e gestito sulla piattaforma Kickstarter progetti finanziati con successo per diversi milioni di dollari. L’incontro, gratuito e aperto a tutti, è rivolto in particolare a imprenditori e manager che vogliono avere una visione più chiara delle tendenze e delle opportunità offerte dalla trasformazione digitale in atto. Per partecipare è necessario iscriversi sul sito www.sellalab.com dove è possibile anche consultare il calendario aggiornato degli appuntamenti.