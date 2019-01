Cna Biella nuovo sponsor del Biella Rugby per la stagione sportiva 2018-2019

BIELLA - Un nuovo partner, da sempre attento al mondo dello sport biellese, in particolare quello giovanile, entra a far parte della famiglia Biella Rugby. Si tratta di CNA Biella, già partner di altre prestigiose realtà sportive del territorio.

L'accordo tra Cna e Biella Rugby

Il Presidente di CNA Biella Gionata Pirali: «È un vero piacere supportare una realtà sportiva importante per il nostro territorio come Biella Rugby, un gruppo forte e di riferimento sia sotto il profilo sportivo che sociale. È nota a tutti la loro attenzione ai valori sportivi sotto forma di rispetto, educazione e sacrificio che trasmettono soprattutto ai giovani che si avvicinano a questa disciplina. Per questa condivisione di intenti è stato quindi naturale e facile trovare un'intesa con Corrado Musso e Biella Rugby che ci vedrà stare al loro fianco per tutta la stagione.» Corrado Musso, responsabile marketing Brc: «Per noi è un grande piacere che una realtà così importante ed insediata sul territorio come CNA, si sia voluta avvicinare al Biella Rugby. Abbiamo conosciuto Gionata Pirali oltre un anno fa e da allora abbiamo cercato di sviluppare un progetto che finalmente è diventato realtà. Abbiamo trovato nei giovani, da sempre il nostro punto di forza, l’elemento che ci accomuna, il settore nel quale CNA desidera investire, nel rispetto dei valori che da sempre contraddistinguono il nostro sport».