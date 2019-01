Biella si prepara al «Weekend ovale» il 15-16 e 17 marzo: il programma dell'evento

BIELLA - Si avvicina il weekend ovale a Biella: ieri pomeriggio, nel corso della conferenza stampa tenutasi alla Club House gialloverde, è stato presentato l'evento in programma il prossimo 15-16 e 17 marzo.

Weekend ovale, il programma

Aprirà le danze il prestigioso torneo Sei Nazioni con la Nazionale Under 20 che alle ore 19 di venerdì 15 sfiderà la Francia, squadra che detiene il titolo mondiale. Sarà l’ultima gara in programma dell’edizione 2019 del torneo, importantissima per il punteggio classifica. Nella mattinata di sabato 16, sui campi di via Salvo D’Acquisto, in collaborazione con Asad Biella, i Giochi Nazionali Special Olympics di rugby flag unificato ‘Play the game’. Biella Rugby Asad parteciperà alla manifestazione con una squadra composta da: Luca e Andrea Vignacci, Enrico Cerruti, Andrea Foglio, Michele Pera, Giacomo Palmieri, Daniele Zulato, Matteo Stoppa, Simone Perona, Guglielmo Longo, Gioele Capizzi, Giacomo Foglio Bonda, Miguel Addaris, Lorenzo Defilippi e Manuel Satalino. Manuela Grammo, Lorenzo Bocca e Francesco Alaujo gli allenatori. Nel pomeriggio, l’incontro amichevole tra la prima squadra gialloverde, in pausa dal campionato, e una compagine straniera, probabilmente russa, ma i dettagli dell’organizzazione sono ancora in via di definizione. Concluderà l’intenso fine settimana il Torneo dell’Orso arrivato alla 14a edizione. Centinaia di bambini e ragazzi, dalla mattinata di domenica 17, invaderanno le strutture gialloverdi che nell’occasione inaugureranno il terzo campo sponsorizzato da Birrificio Biellese, terminato con l’impianto di illuminazione, proprio in questi giorni. Al momento una dozzina le squadre iscritte, altre se ne aggiungeranno nelle prossime settimane.