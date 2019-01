«Oltre 40 asini hanno bisogno di noi»: il disperato appello del Rifugio degli Asinelli

SALA BIELLESE - «Oltre 40 asini sotto sequestro hanno urgentemente bisogno di noi». Inizia con queste parole il disperato appello che Il Rifugio degli Asinelli di Sala Biellese rivolge a tutti quanti. A chi ha la possibilità di salvare animali altrimenti destinati al macello. «Cerchiamo custodi disposti a ospitarli per aiutarli a ricominciare una nuova vita. Attualmente gli asini si trovano in un’azienda agricola dell’alessandrino: le spese di gestione, che ammontano a circa 8mila euro al mese, sono pagate dai proprietari. Vogliamo scongiurare la possibilità che gli stessi proprietari chiedano il dissequestro ai fini della macellazione, portando come motivazione proprio il pagamento delle spese mensili».

Animali sotto sequestro, il messaggio del Rifugio degli Asinelli

"Ovviamente è fondamentale che i proprietari vengano perseguiti, come succederà» spiega Fabrizio Massa, responsabile benessere del Rifugio degli Asinelli. «È altrettanto fondamentale che gli asini sopravvissuti a quell’inferno non paghino ulteriori conseguenze: per evitarlo, è importantissimo trovare al più presto una casa per tutti gli asini sotto sequestro». Quattro asini, quelli in condizioni più gravi, saranno presi in carico dal nostro Rifugio nelle prossime settimane, ma sono ancora decine quelli che adesso hanno bisogno di voi. Sappiamo che non sarà facile, ma non possiamo fermarci per questo, anzi: ce lo chiedono oltre quaranta vite da salvare e il ricordo bruciante di quelle che non ce l’hanno fatta. Per questo chiediamo l’aiuto di tutti: chiunque abbia la possibilità di accogliere alcuni degli asini sotto sequestro contatti il Rifugio al numero 015.2551831 (Fabrizio). Per abbattere le spese di trasporto (a carico dei custodi, ossia di chi accoglierà gli asinelli) e i rischi legati allo stress del trasferimento, cerchiamo custodi nel Nord-Ovest dell’Italia. La maggior parte degli asini sono attualmente in discrete/buone condizioni fisiche, ma dovrà essere posta una particolare attenzione alla loro gestione futura, visti i gravi problemi che hanno affrontato nei mesi scorsi. Come Rifugio degli Asinelli, oltre ad accogliere i quattro che più hanno bisogno delle nostre cure, cercheremo in ogni modo di dare una mano affinché tutti gli animali possano trovare casa il prima possibile e saremo disponibili a fornire informazioni, consulenze, assistenza nella loro gestione. Ringraziamo il Servizio veterinario dell’ASL di Alessandria, che si è dimostrato disponibile a intervenire tempestivamente per risolvere la situazione sul posto e, successivamente, per garantire le migliori cure possibili a questi sfortunati asini.

La gara di solidarietà, gli aggiornamenti

In neanche 24 ore l'appello del Rifugio degli Asinelli è arrivato a migliaia di persone, tanto da spingere i titolari a lanciare un importante aggiornamento: «Abbiamo ricevuto moltissime richieste, entro qualche giorno la valuteremo tutte. Per ora vi chiediamo di sospendere le chiamate - un enorme grazie a tutti». Quel che è certo è che gli asinelli non hanno mai avuto così tanti padroni pronti ad adottarli.