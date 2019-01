Tentato omicidio a Cossato, uomo ferito da coltellate multiple: è grave

COSSATO - Tentato omicidio ieri a Cossato: un italiano originario del Marocco di 46 anni si è presentato barcollante alla porta della caserma dei carabinieri. L'uomo è stato accoltellato al torace, al collo e alle gambe. Immediato l'intervento del 118, che ha portato il ferito all'ospedale di Ponderano: le sue condizioni sono gravi.

Aggressore in fuga

Il 46enne si trova in prognosi riservata: a preoccupare maggiormente è la ferita riportata al torace, perché ha interessato anche un polmone. Stando a una prima ricostruzione è stata la vittima, urlando, ad attirare l'attenzione dei vicini di casa e a mettere in fuga l'aggressore. In corso le indagini da parte dei carabinieri per fermare e assicurare alla giustizia l'uomo che ha accoltellato ripetutamente il 46enne.