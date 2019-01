Follia davanti alla pizzeria Flash: ubriaco molesta i clienti e aggredisce i carabinieri

BIELLA - Serata piuttosto movimentata in piazza Martiri, a Biella, dove un ubriaco ha infastidito i clienti della pizzeria Flash e aggredito i carabinieri intervenuti per calmarlo. I militari con non poca difficoltà sono riusciti ad arrestarlo. L'uomo è un 27enne straniero e pluripregiudicato.

L'aggressione

Sono stati i titolari della pizzeria Flash a chiamare i carabinieri a causa dell'ubriaco che continuava a molestare i clienti del locale. Una volta arrivati sul posto, i militari sono stati presi a calci e pugni dal 27enne. Con non poca difficoltà i militari sono riusciti a fermarlo e ad arrestarlo. Quando in piazza Martiri sono arrivati i medici del 118 hanno dovuto medicare i carabinieri contusi e far smaltire la sbornia all'ubriaco.