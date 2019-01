Biella, rubati i busti di Mussolini all'Istituto Quintino Sella

BIELLA - Tre busti di Benito Mussolini sono stati rubati all'Istituto Tecnico Quintino Sella di via Rosselli. Ad accorgersi del furto un dipendente della scuola che, recandosi in corso Della nel magazzino chiuso dal settembre 2017, ha notato la sparizione dei tre busti. Non è chiaro chi li abbia rubati o il valore dei busti. Difficile risalire al colpevole, visto che la porta del magazzino è rimasta chiusa quasi un anno e mezzo. E' lì che erano tenuti i busti del Duce ed è da lì che sono spariti: in corso le indagini da parte dei carabinieri.