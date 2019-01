Incidente in galleria a Valle Mosso: scontro tra due auto, ferita una donna

VALLE MOSSO - Un brutto incidente stradale si è verificato venerdì a Valle Mosso: due auto, un Peugeot 208 e una Citroen Picasso, si sono scontrate in galleria. I conducenti dei due mesi, un 22enne e un 72enne, sono rimasti illesi mentre una donna di 46 anni è rimasta ferita: i medici del 118 l'hanno trasportata in ospedale, le sue condizioni non sarebbero comunque gravi. Sul posto, oltre ai medici, presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso. A loro il compito di accertare la dinamica del sinistro.