Gaglianico, ubriaco fermato senza patente e senza assicurazione: maxi multa in arrivo

GAGLIANICO - Mettersi in viaggio senza assicurazione dell'auto, con la patente sospesa e dopo aver bevuto un bicchiere di troppo non è mai una buona idea. L'avrà capito il 61enne fermato dalla polizia locale in via Roma. All'uomo è stata sequestrata l'auto e inflitta una multa molto salata: 900 euro per la mancata assicurazione e una sanzione compresa tra 2000 e 8000 euro per guida senza patente. Come se non bastasse, dai successivi accertamenti è emerso che solo qualche anno fa, l'uomo avesse già subito il sequestro del mezzo perché coinvolto in un incidente. Anche in quel caso infatti, il 61enne non aveva mai assicurato l'auto.