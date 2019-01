Biella, uomo investito in via La Marmora davanti al centro commerciale I Giardini

BIELLA - Un cittadino marocchino di 55 anni è stato investito ieri a Biella, in via La Marmora, davanti al centro commerciale I Giardini. L'uomo, domiciliato presso un dormitorio cittadino, è stato investito da una Citroen condotta da una 46enne di Alice Castello. Sul posto sono intervenuti i medii del 118, che hanno trasportato la vittima dell'incidente all'ospedale di Ponderano: tenuto sotto osservazione, non dovrebbe essere in pericolo di vita. In via La Marmora si sono presentati anche i carabinieri per i rilievi del caso.