A Biella si celebra San Sebastiano, patrono della polizia locale

BIELLA - San Sebastiano è il patrono della polizia locale e a Biella, come ogni anno, ufficiali e agenti, accompagnati dalle autorità, si sono radunati attorno all'altare della chiesa che porta il suo nome per la celebrazione e la festa.

La celebrazione

È accaduto domenica 20 gennaio: la Messa delle 10,30 è stata officiata per l'occasione dal vicario generale della Diocesi don Paolo Boffa Sandalina accolto, così come gli ospiti in divisa, da padre Martin, dei frati francescani a cui la basilica di via Quintino Sella è affidata da quasi due secoli. All'ingresso in chiesa, il labaro della polizia locale di Biella ha preceduto il comandante Massimo Migliorini e il vice Marcello Portogallo, accompagnati dal sindaco Marco Cavicchioli e dall'assessore alla polizia urbana Stefano La Malfa. Tra le autorità presenti, oltre ai rappresentanti delle forze dell'ordine, anche il deputato biellese Cristina Patelli.