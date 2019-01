Meteo a Biella, le temperature si abbassano: rinviato l’arrivo della neve?

BIELLA - Meteo piuttosto variabile a Biella. Dopo l’inizio della scorsa settimana contraddistinto da bel tempo e temperature elevate, la settimana in arrivo dovrebbe riportare l’inverno su tutto il Biellese. I termometri si abbasseranno notevolmente, con le minime in grado di arrivare sino a - 5.

Meteo a Biella, le previsioni

A certificare il ritorno dell’inverno sarà appunto il brusco calo delle temperature: massime mai superiori ai 5 gradi, minime capaci di arrivare sino a -5. Il tempo sarà comunque buono, con sole lunedì, martedì e nel fine settimana. Piuttosto complessa la situazione di mercoledì e giovedì: il sole lascerà spazio alle nuvole, ma non è detto che nevicherà come detto qualche giorno fa. La neve potrebbe quindi farsi attendere ancora un po’, l’unica giornata in cui potrebbero esserci delle spruzzate bianche potrebbe essere quella di mercoledì.