VIGLIANO BIELLESE - L'obiettivo di un circolo ricreativo è sicuramente quello di far si che i frequentatori passino dei momenti di svago, non di certo che diano il via a violente risse e discussioni animate. Eppure è quanto è successo a Vigliano Biellese, dove negli scorsi giorni i carabinieri sono dovuti intervenire per porre fine alla lite scoppiata tra due uomini sulla cinquantina.

L'intervento dei carabinieri

I carabinieri sono intervenuti per sedare gli animi, ma non è chiaro il motivo per cui i due abbiano iniziato a litigare. C'è chi dice che alla base del diverbio vi siano vecchi rancori. Uno dei due ha chiamato i militari, poi se n'è andato facendo perdere le proprie tracce. Rintracciato poco dopo, non ha richiesto l'intervento dei medici. Entrambi gli uomini sono stati identificati.