BIELLA - Sono servite due settimane per rintracciare il responsabile dell'incidente avvenuto il 5 gennaio scorso: i carabinieri hanno rintracciato un 61enne che, dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro che aveva provocato il ferimento di un biker, era scappato facendo perdere ogni traccia.

Indagini e denuncia

I militari di Netro, grazie alle testimonianze e alle telecamere di videosorveglianza, hanno individuato l'uomo: si tratta di un 61enne della Valle Elvo che in un primo momento ha negato tutto, poi il giorno dopo ha ammesso le sue colpe. Dietro la fuga potrebbe esserci la mancata revisione e assicurazione del veicolo. Per questo motivo al 61enne è stata notificata la denuncia di fuga in caso di incidente con danni alle persone. L'uomo ha spiegato di essersi accorto del sinistro solo dopo essersi fermato e di essere tornato sul posto: quando ha visto il biker parlare con alcune persone, ha provato paura ed è scappato.