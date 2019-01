Fermato dalla polizia a Gaglianico, in casa nasconde una serra di piante di marijuana

GAGLIANICO - Una serra di marijuana in casa: piantine di 60 centimetri, lampade alogene, filtri d’areazione. E’ quanto hanno scoperto gli agenti della Squadra Volante in casa di un 27enne di Gaglianico, fermato durante un controllo dalla polizia. E’ successo il 18 gennaio, durante uno dei servizi di pattugliamento del territorio. La polizia ha fermato quattro ragazzi: uno di loro è risultato negativo al controllo, due minorenni sono stati segnalati come assuntori di droga, mentre l’ultimo è stato arrestato. In casa, come detto, è stata rinvenuta una vera e propria serra oltre a semi da impiantare e un barattolo di marijuana. Per lui è scattata la misura degli arresti domiciliari.